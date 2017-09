Zwangere Sigrid aantal dagen vermist

Foto: John van der Tol

KATWIJK - De zwangere Sigrid is weer terecht. Ze werd sinds donderdag vermist. De vrouw is 24 weken zwanger en was ineens spoorloos verdwenen.





De moeder van Sigrid deed zaterdag op Facebook een oproep: 'Alle informatie die jullie hebben over Sigrid en haar vermissing kan ons helpen uit deze wanhopige situatie te komen!!' Ook de politie sloeg alarm.Waar Sigrid al die tijd is geweest is onduidelijk. Ook is niet duidelijk hoe het nu met haar gaat. De moeder bedankt iedereen voor het massaal delen van het bericht op social media