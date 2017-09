Zwangere Sigrid van den Oever vermist

Sigrid van den Oever (Privéfoto)

KATWIJK - De zwangere Sigrid van den Oever is sinds donderdag vermist. De vrouw is 24 weken zwanger en is ineens spoorloos verdwenen. 'Wij maken ons ernstig zorgen', zegt haar moeder op Facebook. Volgens de politie Katwijk is Sigrid 'onder zorgelijke omstandigheden vermist geraakt.'





De moeder vraagt iedereen die meer weet over waar Sigrid nu is of waar ze sinds donderdag mogelijk verbleven heeft, contact op te nemen met hen of de politie. Ook de politie roept mensen die meer informatie hebben om zich te melden.







De moeder van Sigrid doet op Facebook een oproep: “Alle informatie die jullie hebben over Sigrid en haar vermissing kan ons helpen uit deze wanhopige situatie te komen!!”De moeder vraagt iedereen die meer weet over waar Sigrid nu is of waar ze sinds donderdag mogelijk verbleven heeft, contact op te nemen met hen of de politie. Ook de politie roept mensen die meer informatie hebben om zich te melden.