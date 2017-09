Rijnsburgse Boys verliest in extremis van oud-trainer Niek Oosterlee

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft bij het GVVV van oud-trainer Niek Oosterlee geen punten kunnen pakken. De uien gingen zaterdag met lege handen naar huis na een goal in de blessuretijd: 2-1.

De laatste keer dat Rijnsburgse Boys bij GVVV op bezoek ging, liep het verkeerd af. Oosterlee, toen nog trainer van Rijnsburg, verloor, waardoor de ploeg op de allerlaatste speeldag promotie naar de tweede divisie misliep.GVVV domineerde in de eerste helft, maar wist het betere spel niet te vertalen in een goal. Rijnsburg kwam goed weg en mocht blij zijn met de brilstand in de rust.Het spelbeeld van de tweede helft was een kopie van de eerste. Het enige verschil was dat het GVVV na rust wel lukte te scoren. Martin van Eck bediende Robin Mulder goed, die vervolgens fijn afwerkte. Rijnsburg leek machteloos, maar na een moment van oplettendheid schoot Joel Tillema zijn ploeg weer terug in de wedstrijd.Met een gelijke stand leek het duel te gaan eindigen, totdat Caifano Latupeirissa in de slotseconde de 2-1 in het net wist te friemelen.1-0 Mulder, 1-1 Tillema, 2-1 Latupeirissa