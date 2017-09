FC Lisse pakt in slotminuten punt tegen HHC Hardenberg

FC Lisse-speler Bas Buimer na zijn winnende goal (foto: Orange Pictures)

LISSE - FC Lisse heeft zaterdagmiddag het eerste punt van het seizoen binnengeharkt. Op eigen veld leek het duel tegen HHC Hardenberg verloren te gaan, maar in de slotminuut redde Bas Buimer een punt voor de Lissenaren: 2-2.

FC Lisse had in de eerste helft de betere kansen, maar bij rust was het nog 0-0. Na een uur kwam de ploeg van trainer Robbert de Ruiter op achterstand door een fraaie goal van Shkodran Metaj. Enkele minuten later kopte Rik Vermeulen de 1-1 binnen uit een vrije trap van Martin van Eeuwijk.



Tien minuten voor tijd werkte Koos Werkman de 1-2 binnen en daarmee leek de overwinning binnen voor HHC. Toch werd het nog gelijk. In de negentigste minuut maakte Bas Buimer de bevrijdende treffer voor FC Lisse, dat de wedstrijd met tien man eindigde. Na de gelijkmaker werd Martin van Eeuwijk na een overtreding met rood van het veld gestuurd.



Scoreverloop FC Lisse - HHC Hardenberg 2-2 (0-0): 0-1 Metaj, 1-1 Vermeulen, 1-2 Werkman, 2-2 Buimer