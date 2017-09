Quick Boys door twee vroege goals langs Jong FC Twente

KATWIJK - Quick Boys heeft zich zaterdagmiddag goed hersteld van de nederlaag vorige week tegen Jong FC Volendam. Op eigen veld werden de beloften van FC Twente met 2-0 verslagen.

De gasten uit Enschede starten onrustig en Quick Boys profiteerde snel en efficiënt via een makkelijk gegeven strafschop. Yordi Teijsse, terug na een avontuur in Schotland en Duitsland, scoorde al na vijf minuten de 1-0.Quick Boys was lekker op dreef en had de regie in handen. Uit een hoekschop beloonde Max van Steen tien minuten later het goede spel met de tweede Katwijkse treffer van de middag.Na de twee goals nam Quick Boys wat gas terug, maar het liet Jong FC Twente niet dichterbij komen.1-0 Teijsse (strafschop), 2-0 Van Steen