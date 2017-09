Scheveningen pakt eerste punt van het seizoen tegen Spijkenisse

Scheveningen-coach John Blok blij met de overwinning (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Het eerste punt van het seizoen is binnen voor Scheveningen. Na de zeperd tegen VVOG vorige week, speelde de ploeg van John Blok zaterdagmiddag met 1-1 gelijk tegen Spijkenisse.

Spijkenisse was al vroeg in het duel gevaarlijk en had het meeste aanspraak op de openingstreffer. Toch was het Scheveningen dat de leiding nam via Levi Schwiebbe. De aanvaller verraste de doelman van Spijkenisse met een knap genomen vrije trap.



De vreugde aan Scheveningse kant was echter niet van lange duur. Voor rust lukte het Michael van Dommelen de gelijkmaker binnen te schieten. Hij benutte een strafschop en trok de score weer gelijk. In de tweede helft waren er wat kansen over en weer, maar werd er niet gescoord.



Scoreverloop Scheveningen - Spijkenisse 1-1 (1-1): 1-0 Schwiebbe, 1-1 Van Dommelen (strafschop)