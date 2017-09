Laatste seizoen Paul van Vliet in Koninklijke Schouwburg Den Haag

DEN HAAG - Wie Paul van Vliet nog één keer in volle glorie op het toneel aan het werk wil zien moet zich haasten. Op 8 oktober gaat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de laatste serie van zijn huidige one man show 'Alleen op zondag' van start.





Na december blijft de 81-jarige cabaretier beschikbaar voor incidentele en speciale voorstellingen. In voorbereiding is bijvoorbeeld een voorstelling waarin hij als De Verteller" een keuze brengt uit verhalen en brieven, die binnenkort in boekvorm verschijnen. Ook blijft Paul van Vliet werkzaam voor UNICEF waarvoor hij als eerste ambassadeur in Nederland al 25 jaar actief is.



Er zijn nog zes voorstellingen. De allerlaatste is op 10 december. De afgelopen 5 seizoenen speelde Paul van Vliet zijn zondagmiddag-voorstelling voor een vrijwel altijd uitverkochte zaal. Wegens het grote succes hebben Paul van Vliet en de directie van de Koninklijke Schouwburg besloten de show nog één seizoen door te spelen, is te lezen op de website van cabaretier