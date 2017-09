Brandweer haalt man uit water Haagse Laakkade

Foto: Regio15

DEN HAAG - De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag druk in de weer geweest met een man, die zich in het water langs de Laakkade in Den Haag ophield. Wat hij daar deed, is niet duidelijk.

Duikers van de brandweer hebben de man uiteindelijk uit het water gehaald en aan politieagenten overgedragen. Met een drijfnat pak en handboeien om is hij daarna naar het politiebureau gebracht.