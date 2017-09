Waterspoorpark in Voorburg is meer dan alleen recreatie

Waterspoorpark in Voorburg

VOORBURG - Voorburg is een nieuw park rijker: het Waterspoorpark in Park 't Loo. Het is een bijzonder park, want naast recreatie heeft het ook de functie van waterberging.

Het Waterspoorpark in Voorburg ziet er op het eerste gezicht misschien niet veel anders uit dan een willekeurig ander park in een andere gemeente, maar wie beter kijkt ontdekt meer. Niet alleen is er op het gebied van recreatie veel vertier, zo zijn er ook een stadstuin, fitnesstoestellen en een uitkijkheuvel. Maar er zijn ook veel waterpartijen in het park.



Die waterpartijen hebben een dubbele functie. Simon van Damme van de gemeente Leidschendam-Voorburg vertelt. 'Dit poldergebied waar het park in ligt heeft een bergingstekort. Als er veel regen valt stromen de straten hier in het gebied onder. Door de aanleg van de watervijvers creëren we extra bergingsruimte voor overtollig water tijdens hevige regenbuien. Doordat we het water nu makkelijker kunnen opvangen, stromen de straten minder snel onder.'



Hondenuitlaatgebied



Behalve het Waterspoorpark is er ook een groenzone gekomen langs de spoorstrook (Nicolaas Beetslaan). Hier kun je wandelen of bijvoorbeeld de hond uitlaten. Ook is er een voetbalkooi.