Demonstratie bij Vredespaleis tegen executies in Iran

Foto: Regio15

DEN HAAG - In Den Haag hebben zaterdagmiddag tientallen mensen gedemonstreerd tegen executies in Iran. Verschillende Iraans-Nederlandse gemeenschappen en mensenrechtenactivisten waren daarbij aanwezig. Het protest was ook om politieke gevangenen in het land te steunen.





Volgens Jong Iraans Nederland zijn meer dan twintig politieke gevangenen in Iran in hongerstaking uit protest tegen de slechte omstandigheden waarin ze zitten. 'Na het verstrijken van vier weken, is de fysieke conditie van een groot aantal deelnemers ernstig verslechterd', zegt de organisatie.Tijdens de demonstratie is de Nederlandse regering gevraagd om 'tijdens de Algemene Vergadering van de VN aankomende september, de oprichting van een internationaal onderzoekscommissie voor de massamoord van 30.000 politieke gevangenen in 1988 te initiëren en te ondersteunen'.