Magneetvisser vist antiek revolver op in Noordwijk

Foto: Politie Noordwijk

NOORDWIJK - Een magneetvisser heeft zaterdagmiddag in het water in Noordwijk een antiek revolver opgevist. Vermoedelijk stamt het wapen uit de negentiende eeuw en is het in Engeland gemaakt.







Een wapenexpert ontdekte dat de revolver tijdens de vondst nog geladen was. De revolver zal vernietigd worden, laat de politie weten.