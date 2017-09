VVD en GroenLinks slaan handen ineen met verzet tegen woningen in Loosduinen

Foto: Google Maps

DEN HAAG - De VVD en GroenLinks in de Haagse gemeenteraad willen voorkomen dat op de voormalige sportvelden van de handbalvereniging Wings in Loosduinen woningen worden neergezet. In plaats daarvan zien de partijen liever een park op deze plek.

'Plannen voor bouw op de velden hangen al lang boven de markt', zegt raadslid Chris van der Helm namens de VVD. 'En het ziet ernaar uit dat het er nu ook echt van gaat komen. Maar wij voelen daar niets voor.'



Daarom komen de coalitiepartij en de oppositiepartij nu samen in verzet. Zij vragen opheldering van het college van burgemeester en wethouders in Den Haag, omdat er ook nog veel onduidelijkheid is over de plannen. 'Omwonenden willen niet dat de sportvelden worden bebouwd en zitten in onzekerheid omdat ze niet goed geïnformeerd worden', constateren ze.



Sportvelden



Het huidige Wings-terrein bestaat uit een softbalveld, een handbalveld en een jeu de boules-baan. Volgens sommige berichten zouden op deze drie sportvelden zestig tot negentig woningen worden gebouwd.



Raadslid Van der Helm namens de Haagse VVD: 'De omwonenden zitten hier echt niet op te wachten. Zij zijn hier in een groene en rustige omgeving komen wonen en nu lijkt het erop dat zij ineens een groot aantal woningen voor hun deur krijgen.'



'Geen goed idee'



GroenLinks-raadslid Arjen Kapteijns wijst erop dat er in de directe omgeving al steen is bijgekomen. 'Deze velden nu ook weer volbouwen is geen goed idee. Aan de omwonenden is gezegd dat dit een parkachtige omgeving zou worden. Doe dat dan ook. Maak hier een mooi stadspark van waar jong en oud van de natuur kan genieten.'



Ook komen de VVD en GroenLinks op voor de jeu de boules-vereniging op het terrein. Van der Helm: 'De jeu de boules-baan vervult een belangrijke sociale functie voor de wijk. Het overgrote deel van de leden is al wat ouder en komt uit de buurt. Het is voor hen ideaal dat de baan zo dicht bij huis is. Je kunt het eigenlijk gewoon niet maken om deze mensen hun jeu de boules-baan af te nemen.'



'Snel duidelijkheid'



De partijen vinden het onbegrijpelijk dat de bewoners rondom het terrein slecht geïnformeerd worden door wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij). ‘Omwonenden zitten al jaren in onzekerheid. Er moet nu snel duidelijkheid komen en bewoners moeten betrokken worden bij de verdere plannen.’