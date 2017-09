Vermissing zwangere Sigrid massaal gedeeld op social media

Sigrid van den Oever (Privéfoto)

KATWIJK - De vermissing van de zwangere Sigrid van den Oever houdt veel mensen in Zuid-Holland en de rest van Nederland bezig. Het bericht over haar verdwijning, dat haar moeder op Facebook plaatste, was zaterdagavond al meer dan 31.000 keer gedeeld.





De politie laat weten met de zaak bezig te zijn en roept mensen met belangrijke informatie op contact op te nemen.





Sigrid is 24 weken zwanger en sinds afgelopen donderdag niet meer gezien. Volgens de politie Katwijk is Sigrid 'onder zorgelijke omstandigheden vermist geraakt'. De ouders van de vrouw maken zich grote zorgen.