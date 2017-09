DEN HAAG - Op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag is zaterdag rond 22.00 uur een overval gepleegd op een Chinees restaurant. Volgens de politie zijn twee gemaskerde mannen met buit op de vlucht geslagen.

In de omgeving van het restaurant zijn agenten op zoek naar de gewapende overvallers, die donkere kleding dragen. Of er mensen gewond zijn geraakt, is nog onduidelijk.