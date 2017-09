Twee gewonden bij steekpartijen Zoetermeer en Den Haag

Het slachtoffer van de steekpartij in Zoetermeer wordt naar het ziekenhuis gebracht (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - Bij een steekpartij bij het Theaterplein in het centrum van Zoetermeer is in de nacht van zaterdag op zondag een gewonde gevallen. Dat meldt de politie.

De steekpartij zou in de hal van een flat hebben plaatsgevonden. Omstanders hebben het slachtoffer vervolgens geholpen op het Theaterplein. Het slachtoffer zou meerdere messteken hebben opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar drie verdachten die in een onbekende auto zijn gevlucht.



Ook in Den Haag was afgelopen nacht een steekpartij. Daarbij is één gewonde gevallen. De steekpartij vond plaats op de Vaalrivierstraat in de wijk Transvaal. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte zou zijn weggefietst richting De La Reyweg. De politie is nog naar de verdachte op zoek.