Zwangere Sigrid na dagenlange vermissing weer terecht

KATWIJK - De zwangere Sigrid is weer terecht. Dat meldt haar moeder op Facebook. Zaterdag werd alarm geslagen voor de plotselinge verdwijning van de 24 weken zwangere vrouw op donderdag.

De oproep van de moeder van Sigrid om naar haar uit te kijken werd massaal gedeeld op social media . 'Lieve mensen allemaal, Sigrid is weer terecht. Ik wil iedereen ook namens mijn man en ons gezin oprecht bedanken voor het massaal delen van onze oproep. Bedankt allemaal', schrijft de vrouw in een update op Facebook.Hoe het nu met Sigrid gaat en waar ze al die tijd is geweest is onduidelijk.