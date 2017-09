Mysterieuze oproep politie Delft: welke Lisa heeft dit briefje geschreven?

DELFT - De recherche van politiebureau Delft is met spoed op zoek naar Lisa. 'Wie herkent de leuke dingen op de tekening in combinatie met Lisa?', zegt de politie in de oproep.

De politie is erg benieuwd naar Lisa en wil graag met haar of haar ouders in contact komen. Over de identiteit wil de politie verder niets kwijt in verband met het onderzoek. Volgens de recherche is de oproep zeer serieus.'Wij begrijpen dat men graag duidelijkheid zou willen omtrent het bericht. Echter zou dat kunnen betekenen dat Lisa's privacy daardoor mogelijk achteraf in het geding komt. Of dat Lisa zich straks niet meer wil melden omdat heel Nederland alle ins en outs kent. Vandaar het wat vage bericht', laat de politie weten.Volgens de recherche begrijpt Lisa of een bekende van haar wel waar dit bericht over gaat en ze hopen dan dat zij zich melden.