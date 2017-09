Man meerdere malen in hoofd gestoken tijdens ruzie Zoetermeer

Foto: Regio 15

ZOETERMEER - Een ruzie in Zoetermeer is in de nacht van zaterdag op zondag uitgedraaid op een steekpartij waarbij een 25-jarige man uit de stad gewond is geraakt. Hij werd meerdere keren gestoken, volgens de politie vooral in zijn hoofd.





De politie heeft onder meer met een helikopter gezocht naar de daders, maar ze zijn niet gevonden. Waar de ruzie om draaide is onbekend.



Het slachtoffer reed rond 00.50 uur op zondag over de Berlijnstraat waar hij een woordewisseling kreeg met drie mannen. Hij werd door twee van hen aangevallen. De man raakte daarbij nog niet gewond en liep door naar een portiek aan de Duitslandlaan. Daar werd hij meerdere malen gestoken. De drie mannen gingen er vervolgens vandoor in een auto.