16-jarige jongen beroofd in Leiden, tiener opgepakt

Foto: John van der Tol

LEIDEN - Op het Heinekenpad in Leiden is een 16-jarige jongen uit Hazerswoude-Rijndijk beroofd. De politie heeft één jongen van 15 jaar oud kunnen aanhouden, maar is nog op zoek naar een tweede verdachte.

Het slachtoffer fietste vrijdag op het Heinekenpad richting Leiden toen twee jongens hem bij het viaduct onder de A4 beroofden van zijn telefoon. De daders gingen er op de fiets vandoor. Een voorbijganger kwam net aangefietst en zette de achtervolging in en belde ondertussen de politie.



De politie kon daardoor de 15-jarige jongen uit Zoeterwoude aanhouden. De politie is op zoek naar de tweede verdachte en naar een tweede voorbijganger.