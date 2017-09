Twee extra voorstellingen vissersopera Harde Handen

DEN HAAG - Er zijn nog eens twee extra voorstellingen van de vissersopera Harde Handen, gebaseerd op de klassieker Op hoop van zegen' van Herman Heijermans.

De vissersopera was in 2015 een groot succes in het Zuiderstrandtheater op Scheveningen en gaat volgende week in reprise. De voorstellingen zijn al uitverkocht en daarom zijn er twee extra voorstellingen op 12 en 13 september waarvoor nog wel kaartjes beschikbaar zijn.Harde Hande is niet exact hetzelfde als in 2015 want Bas Muijs is toegevoegd aan de cast en de muziek wordt uitgevoerd door het residentieorkest. Harde Handen gaat over de eeuwige strijd tegen geld, macht en de zee.