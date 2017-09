Hoe gezond is jouw sportvereniging? Doe mee aan ons onderzoek!

REGIO - Rokende ouders langs de lijn bij een sportveld en alcohol en frikandellen in de kantine. Bij sommige clubs is het taboe, bij andere verenigingen heel normaal. Hoe is dit geregeld bij de vereniging waar jij of jouw kind actief zijn?





Vul de vragenlijst hier in.

Omroep West en de andere regionale omroepen proberen dit in samenwerking met de NOS landelijk in kaart te brengen. Zou je een korte vragenlijst in willen vullen over de sportvereniging waar je lid bent of je kind lid is?