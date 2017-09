VVSB en TEC in evenwicht na spannende slotfase

VVSB-speler Tommy Bekooij in actie (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - VVSB heeft het eerste uitduel van het nieuwe voetbaljaargang afgesloten met een gelijkspel. Het duel tegen TEC eindigde na een spannende slotfase in 2-2.

De ploeg van coach Mark Schenning kreeg in de beginfase van het duel drie aardige kansen. Richelo Fecunda en Pieter Koopman stichtten gevaar, maar zagen hun pogingen niet in het doel belandden. Desondanks kon Schenning tevreden zijn met het vertoonde spel van zijn mannen.



Na de pauze was het wel raak voor de Noordwijkerhouters. Na tien minuten lukte het Koopman eindelijk te scoren. De 0-1 stond echter niet lang op het scorebord, want nog geen twee minuten later lag de bal er aan de andere kant ook in.



Strafschop



VVSB was weer terug bij af en voerde in de slotfase de druk op. Tegen alle verwachtingen in wist TEC twee minuten voor het eind op voorsprong te komen. Via een strafschop redde Tommy Bekooij op het nippertje een punt voor zijn ploeg.



Scoreverloop TEC - VVSB 2-2 (0-0): 0-1 Koopman, 1-1 Makiavala, 2-1 Holder, 2-2 Bekooij (strafschop)