Quick '20 is tweede prooi voor Quick

DEN HAAG - In de derde divisie is promovendus Quick lekker op dreef. Het Overijsselse Quick '20 was zondag de tweede prooi voor het elftal van trainer Paul van der Zwaan. De uitwedstrijd werd met 1-3 gewonnen, waardoor de Hagenaars na twee duels nog ongeslagen zijn.

Dankzij goals van Can Memisoglu en Rachid Bouyaouzan ging Quick na een prima eerste helft met een comfortabele 0-2 voorsprong de rust in. De eerste twintig minuten was de ploeg uit Den Haag veel sterker, daarna kwam Quick '20 wat beter in het spel.In de tweede helft vond de thuisploeg via een penalty de aansluiting, maar Quick bracht de marge nog geen minuut later weer terug naar twee. Bouyaouzan was opnieuw trefzeker namens de Hagenaars en stelde met zijn tweede goal van de middag de overwinning veilig.0-1 Memisoglu, 0-2 Bouyaouzan, 1-2 Snelders, 1-3 Bouyaouzan