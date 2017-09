HBS pakt eerste driepunter na winst op JVC Cuijk

DEN HAAG - Dankzij een overwinning op JVC Cuijk heeft HBS de eerste drie punten van het seizoen te pakken. De Brabantse tegenstander werd zondagmiddag op eigen sportpark met 2-0 verslagen.

De eerste 25 minuten waren aan beide kanten matig. Pas na een half uur werd het vermakelijk en nam HBS de regie in handen. Het eerste doelpunt van de Hagenaars kwam op naam van Willem Six, die de bal in de verre hoek plaatste. Kort voor rust verdubbelde Dustin van den Berg de voorsprong via een vrije trap.Na rust was het de keeper van JVC Cuijk die zijn ploeg in de wedstrijd hield. De inzetten van HBS waren allemaal een prooi voor de goalie. Het duel eindigde niet met 22 man. Vlak voor tijd moest zowel een speler van Cuijk als HBS inrukken met rood vanwege een grove overtreding.1-0 Six, 2-0 Van den Berg