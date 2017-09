Westlandia gaat onderuit bij UNA en lijdt eerste puntverlies

Westlandia-speler Patrick Batist neemt een penalty (foto: Orange Pictures)

NAALDWIJK - In de derde divisie heeft Westlandia de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Na de nipte overwinning vorige week tegen Hercules, ging de ploeg van trainer Edwin Grünholz zondag met 3-1 onderuit bij het Brabantse UNA.

In Veldhoven ging Westlandia met een 1-0 achterstand de rust in. Met die tussenstand mochten de Naalwijkers enigszins blij zijn, want UNA zag een aantal forse kansen gekeerd worden door Westlandia-keeper Edgar Leerdam.



Na rust lukte het UNA al snel de score te verdubbelen. Vanaf de penaltystip maakte Patrick Batist de aansluitingstreffer, maar meer konden de Naaldwijkers er niet tegenover zetten. UNA was de betere partij en won door nog een goal in de laatste minuut uiteindelijk met 3-1.



Scoreverloop UNA - Westlandia 3-1 (1-0): 1-0 Van Boekel, 2-0 Van de Gevel, 2-1 Batist (strafschop), 3-1 Van de Gevel