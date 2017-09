Groep de Mos wil dierenopvang 't Knagertje snel op andere locatie hebben

Foto: Maarten Brakema/Omroep West

DEN HAAG - Als het aan Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad ligt verhuist dierenopvang 't Knagertje zo snel mogelijk naar een andere locatie. Eerder deze week werd bekend dat dieren in de knaagdierenopvang aan het Westhovenplein in Den Haag overlijden vanwege bouwwerkzaamheden. Het lawaai dat daarbij ontstaat zorgt voor teveel stress bij de knaagdieren. 'Waarom de gemeente dit laat gebeuren is onbegrijpelijk', zegt raadslid Arjen Dubbelaar.





'Neem de chinchilla’s. Dat zijn eigenlijk nachtdieren, die overdag dus rust nodig hebben. Maar die krijgen ze niet', zei een medewerker van de dierenopvang eerder al.



Verhuizing





Voor Groep de Mos is de maat nu vol. De partij heeft vragen gesteld aan het college en zegt dat zij al eerder hebben gepleit voor een verhuizing van 't Knagertje. In de zomer van 2016 zou Dubbelaar achter de schermen nog druk aan het lobbyen zijn geweest om een verhuizing te realiseren, aldus de partij. Maar vooralsnog zonder succes.



De gemeente Den Haag liet eerder in een reactie al weten dat er samen met 't Knagertje gezocht werd naar een oplossing, die uiteindelijk niet passend bleek. 'Er wordt nu verder gekeken waarbij Het Knagertje zelf de verantwoordelijkheid heeft om een pand te zoeken’, aldus een woordvoerder in een reactie.



LEES OOK: Opvang Het Knaaghof weer open na uitbraak dodelijk konijnenvirus

Inmiddels zijn er al drie konijnen overleden en maakt de knaagdierenopvang zich grote zorgen over een aantal andere dieren, zo werd deze week bekend . Aan het Westhovenplein in Den Haag, waar dierenopvang 't Knagertje nu een pand heeft, verrijst een enorm nieuw woon-zorgcomplex. Maar voordat het zover is, moet eerst het gebouw worden gesloopt dat op de plek staat waar de nieuwbouw komt.'Neem de chinchilla’s. Dat zijn eigenlijk nachtdieren, die overdag dus rust nodig hebben. Maar die krijgen ze niet', zei een medewerker van de dierenopvang eerder al.Voor Groep de Mos is de maat nu vol. De partij heeft vragen gesteld aan het college en zegt dat zij al eerder hebben gepleit voor een verhuizing van 't Knagertje. In de zomer van 2016 zou Dubbelaar achter de schermen nog druk aan het lobbyen zijn geweest om een verhuizing te realiseren, aldus de partij. Maar vooralsnog zonder succes.De gemeente Den Haag liet eerder in een reactie al weten dat er samen met 't Knagertje gezocht werd naar een oplossing, die uiteindelijk niet passend bleek. 'Er wordt nu verder gekeken waarbij Het Knagertje zelf de verantwoordelijkheid heeft om een pand te zoeken’, aldus een woordvoerder in een reactie.