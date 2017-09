'Ze schreeuwden alleen maar; money, money, money'

(Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - De schrik zit er nog goed in bij de eigenaar van het Chinese restaurant Shanghai. Zaterdagavond werd zijn restaurant op de Laan van Wateringse Veld overvallen.

Twee gemaskerde mannen kwamen het restaurant, net voor sluitingstijd, binnen en bedreigden eigenaar Chen en zijn vrouw met onder andere een vuurwapen. Volgens Chen schreeuwden mannen alleen maar 'money, money'. Hierop besloot de eigenaar de inhoud van de kassalade mee te geven. Het gaat naar schatting om zo'n vierhonderd euro.



Nadat de overvallers het geld hadden meegenomen, zijn ze in een auto gevlucht richting het Parijsplein. In de omgeving van het restaurant hebben agenten nog gezocht naar de gewapende overvallers, die donkere kleding dragen. Ze zijn niet gevonden.



De eigenaar geeft aan geen extra veiligheidsmaatregelen te nemen na het incident. Het restaurant is vandaag gewoon weer geopend.