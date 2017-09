Uitvaart van 16-jarig verkeersslachtoffer is verplaatst

'S-GRAVENZANDE - De uitvaart van de 16-jarige Sander van der Houwen uit 's-Gravenzande wordt verplaatst. Dat meldt mediapartner WOS. Er is zoveel belangstelling voor de begrafenis, dat de uitvaartdienst is verplaatst naar een locatie met meer ruimte. De jongen overleed afgelopen woensdag aan de gevolgen van een verkeersongeluk.

Aanvankelijk zou de uitvaart van de 16-jarige Van der Houwen plaatsvinden in de aula van een begraafplaats, maar er is nu gekozen voor de Noorderkerk in 's-Gravenzande, aldus de WOS Op zijn eerste werkdag na de vakantie zat Sander maandag 21 augustus als bijrijder in een bestelbus. Die kwam op de Naaldwijkseweg in 's-Gravenzande in botsing met een vrachtwagen . Tien dagen later bleken zijn verwondingen fataal te zijn.