Zoetermeerse Amber voltooit Amsterdam City Swim for Kids

ZOETERMEER - De 14-jarige Amber Bremmer uit Zoetermeer heeft zondag tijdens de Amsterdam City Swim for Kids een afstand van zo'n 700 meter gezwommen. Daarmee haalde ze geld binnen om de spierzieke ALS te bestrijden. Amber vertelde eerder tegenover Omroep West dat ze zo is begaan met het lot van mensen met ALS, omdat haar oom er aan leed.

Haar oom Tim van den Berg overleed een aantal weken geleden aan de gevolgen van de spierziekte. Dat weerhield Amber er niet van om toch mee te doen aan de zwemtocht door de Amsterdamse gracht waarmee deelnemers geld inzamelen voor de bestrijding van de spierziekte.Volgens haar vader Aziz Abdoellakhan is de zwemtocht van zijn dochter uitstekend verlopen, al was Amber wel moe toen ze uit het water kwam. In totaal heeft Amber met haar zwemtocht 3080 euro opgehaald, al kan dat bedrag de komende tijd nog hoger worden. Voordat de zwemtocht van start ging liet de organisatie weten dat er in totaal al zo'n 1,7 miljoen euro was binnengehaald.Voor de start van het evenement werd Amber op het podium kort geïnterviewd door Olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband. In dat gesprek blikte ze terug de afgelopen moeilijke periode voor haar.