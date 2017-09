TERUGKIJKEN: TV West Sport met de samenvattingen uit de tweede en derde divisie

REGIO - TV West Sport is er vanaf dit seizoen op vrijdag én zondag. Elke zondagavond vanaf 20.00 uur zie je in TV West Sport de samenvattingen van de duels van de regionale clubs in de Tweede en Derde Divisie. Deze zondag zie je onder meer de samenvattingen van GVVV - Rijnsburgse Boys, Quick Boys - Jong FC Twente, interviews met spelers en coaches en een overzicht van de ranglijsten. TV West Sport wordt elk uur herhaald.





De eerste driepunter voor HBS, een krankzinnige slotfase bij Rijnsburgse Boys, een bliksemstart voor Quick Boys... Het was weer een enerverend weekend in zowel de Tweede als de Derde Divisie.