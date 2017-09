Drie gewonden bij steekincident in Den Haag

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op de Fabritiusstraat in Den Haag heeft zondagavond een steekincident plaatsgevonden. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt.

Eén van de gewonde is met een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Er is één persoon aangehouden.



Politiewoordvoerder Yvette Verboon kan verder niets over het incident vertellen. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht.