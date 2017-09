West Wekker: Steekpartij in Den Haag en overval op restaurant

Foto: Regio15

REGIO - Goedemorgen! Het is weer maandag, de start van jouw nieuwe week. Wij hebben het belangrijkste nieuws alvast even op een rijtje gezet om het jou zo makkelijk mogelijk te maken. Zo vielen er gisteravond drie gewonden bij een steekpartij in Den Haag en zit de schrik er nog goed in bij restaurant Shanghai na een overval. Dit is de West Wekker!

1. Drie gewonden bij steekincident in Den Haag

Op de Fabritiusstraat in Den Haag vond gisteravond een steekincident plaats. Hierbij zijn drie mensen gewond geraakt.



2. 'Ze schreeuwden alleen maar; money, money, money'

De schrik zit er nog goed in bij de eigenaar van het Chinese restaurant Shanghai. Dit weekend werd zijn restaurant in de Laan van Wateringse Veld overvallen.



3. Zoetermeerse Amber voltooit Amsterdam City Swim for Kids

De 14-jarige Amber Bremmer uit Zoetermeer heeft gisteren tijdens de Amsterdam City Swim for Kids een afstand van zo'n 700 meter gezwommen. Daarmee haalde ze geld binnen om de spierzieke ALS te bestrijden. Amber vertelde eerder aan Omroep West dat ze zo is begaan met het lot van mensen met ALS, omdat haar oom er aan leed.



4. Uitvaart van 16-jarig verkeersslachtoffer is verplaatst

De uitvaart van de 16-jarige Sander van der Houwen uit 's-Gravenzande wordt verplaatst. Dat meldt mediapartner WOS. Er is zoveel belangstelling voor de begrafenis, dat de uitvaartdienst nu plaatstvindt op een locatie met meer ruimte. De jongen overleed woensdag aan de gevolgen van een verkeersongeluk.



5. Groep de Mos wil dierenopvang 't Knagertje snel op andere locatie hebben

Als het aan Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad ligt, verhuist dierenopvang 't Knagertje zo snel mogelijk naar een andere locatie. Vorige week werd bekend dat dieren in de knaagdierenopvang aan het Westhovenplein in Den Haag overlijden vanwege bouwwerkzaamheden.

