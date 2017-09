160.000 bezoekers voor Haags cultuurweekend

Foto: Nick van Schellingerhout

DEN HAAG - Het UIT festival en Embassy Festival in Den Haag hebben dit weekend ruim 160.000 bezoekers getrokken. Drie dagen lang stond Den Haag in het teken van cultuur. Op allerlei plekken in de stad konden bezoekers cultuur opsnuiven.

Artiesten die optraden in Den Haag waren onder meer Stef Bos, Tim Akkerman en Lilian Vieira. Het publiek kon genieten van gratis voorstellingen en workshops.



Op het Lange Voorhout presenteerden meer dan 100 culturele instellingen zich op de cultuurmarkt in een sfeer van verwondering en betovering. Op vijf buitenpodia stond een gevarieerd programma in allerlei disciplines. Het cultuurweekend is de symbolische opening van het Haagse culturele seizoen.