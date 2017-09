'Goededadenwinkel' in Zoetermeer, initiatief moet laaggeletterdheid op kaart zetten

Voorlezen is een voorbeeld van een goede daad.

ZOETERMEER - In Zoetermeer opent vrijdag een 'goededadenwinkel'. Dit is volgens de Stichting Lezen & Schrijven een pop-upstore waar mensen een plant meekrijgen als ze laten zien dat ze een goede daad voor laaggeletterdheid hebben verricht.

'In de goededadenwinkel kun je bijvoorbeeld zeggen: ik lees mijn kind voor of help opa en oma met de computer', zegt een woordvoerster. 'Daar kan je dan een foto van maken en delen via sociale media.'



De goededadenwinkel wordt geopend in het kader van de dertiende Week van de Alfabetisering, die deze maandag begint. De organisatoren proberen Nederlanders met een 'goede daden-winactie' over de streep te trekken om te helpen laaggeletterdheid op de kaart te zetten. 'Schrijf bijvoorbeeld een rap en zet die op YouTube, word taalvrijwilliger of organiseer een voorleesmarathon voor iedereen in de straat', luidt de oproep. Deelnemers maken kans op prijzen.