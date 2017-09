'Dit is probleemstraat', buurt vermoedt betrokkenheid hangjongeren bij steekpartij

DEN HAAG - Buurtbewoners vermoeden dat de steekpartij die zondagavond plaatsvond in de Fabritiusstraat in Den Haag te maken heeft met een groep hangjongeren die zich daar regelmatig ophoudt.

'Dit is een probleemstraat', vertelt een vrouw. 'Een groep van zo'n twintig hangjongeren steekt hier geregeld fietsen en matrassen in brand. De wijkagent is al vaker langsgekomen en heeft een praatje met hen gemaakt.'Normaal hangen de jongeren tot 3.00 uur 's nachts rond in de buurt, maar zondagavond zag de vrouw de jongeren niet. Daarom vermoedt ze dat de groep op de een of andere manier betrokken is bij de steekpartij. 'Mijn vader zei kort geleden al dat er hier een keer iets ergs zou gaan gebeuren, omdat deze jongeren drinken en gebruiken en niet weten wat ze doen.'Bij de steekpartij zijn drie mensen gewond geraakt . Twee gewonden zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Eén persoon is aangehouden.