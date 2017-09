Kiki Bertens naar derde ronde dubbelspel US Open

Kiki Bertens op Wimbledon | Foto: ANP

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft op het US Open-tennistoernooi de derde ronde van het vrouwendubbelspel bereikt. De Wateringse tennisster, die er in het enkelspel al in de eerste ronde uitvloog, won met haar Zweedse partner Johanna Larsson van het Amerikaanse koppel Julia Boserup/Nicole Gibbs.





In de derde ronde moeten Bertens en Johansson het opnemen tegen het als zevende geplaatste Tsjechische duo Katerina Siniakova/Lucie Hradecka.



