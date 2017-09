Brand verwoest huis, politie gaat uit van opzet

Foto Regio 15

DEN HAAG - De brand die in de nacht van zaterdag op zondag woedde in een huis aan de Speelzijde in Den Haag, is aangestoken. Daar gaat de politie vanuit, die mensen zoekt die iets gezien hebben.





Bij de brand raakte niemand gewond. Volgens een buurman is de bewoonster van het huis op vakantie.

Het vuur werd ontdekt door een voorbijganger die de vlammen uit het pand zag slaan . De gewaarschuwde brandweer had het vuur snel onder contole maar kon niet voorkomen dat de woning werd verwoest. De binnenkant van het huis is helemaal zwartgeblakerd.