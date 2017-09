Drie mannen vast voor steekpartij Zoetermeer

ZOETERMEER - Drie mannen uit Zoetermeer zijn aangehouden in verband met de steekpartij die in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond op de Berlijnstraat in Zoetermeer. Dit maakte de politie maandagochtend bekend.





De drie mannen gingen er vervolgens vandoor in een auto. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen verkeersconflict.

Bij de steekpartij raakte een 25-jarige man uit Zoetermeer gewond. Hij werd meerdere keren gestoken, volgens de politie vooral in zijn hoofd.Het slachtoffer reed rond 0.50 uur over de Berlijnstraat toen hij een woordenwisseling kreeg met drie mannen. 'Toen hij stopte, vlogen de drie mannen op hem af', laat een politiewoordvoerster weten. 'Die aanval ontweek hij. Vervolgens liep hij naar een portiek in de Duitslandlaan en werd hij daar meerdere keren gestoken .'De drie mannen gingen er vervolgens vandoor in een auto. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen verkeersconflict.