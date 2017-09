Man (51) opgepakt voor neersteken van drie tieners

DEN HAAG - Een 51-jarige Hagenaar is opgepakt voor een steekpartij in de Fabritiusstraat in de Haagse Schilderswijk. Bij de steekpartij zijn drie Hagenaars van 16 jaar gewond geraakt.

De steekpartij was zondagavond rond 22.00 uur . Twee van de slachtoffers moesten naar het ziekenhuis, de derde kon ter plaatse worden behandeld.De drie slachtoffers maakten deel uit van een groep vrienden op straat. De rest van de groep moet nog een getuigenverklaring afleggen. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niks bekend. Volgens de politie is er overlast van hangjongeren in de straat, maar of er een verband is met de steekpartij wordt nog uitgezocht.