Man (51) opgepakt voor steekpartij in Haagse Fabritiusstraat

DEN HAAG - De politie heeft een 51-jarige Hagenaar opgepakt voor een steekpartij in de Fabritiusstraat in de Haagse Schilderswijk. Bij de steekpartij zijn drie mensen gewond geraakt.

De steekpartij was zondagavond rond 22.00 uur . De aanleiding voor de steekpartij is onbekend. Volgens de politie is er overlast van hangjongeren in de straat, maar of er een verband is met de steekpartij wordt nog uitgezocht.