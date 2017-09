Twee keer zoveel treinen tussen Gouda en Alphen

R-Net trein (Foto: Ruben Kroeze)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tussen Alphen aan den Rijn en Gouda rijden vanaf maandag vier treinen per uur. De nieuwe dienstregeling geldt alleen op werkdagen. 's Avonds en in het weekend blijven de treinen twee keer per uur rijden.





Later dit jaar verandert er nog meer op het traject. Dan opent het nieuwe station Boskoop Snijdelwijk. Ook Waddinxveen krijgt een nieuw treinstation. Dat station moet in het voorjaar van 2018 af zijn