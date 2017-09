DI-RECT zingt helden van Top 2000

DEN HAAG - De Haagse rockband DI-RECT treedt op 8 december op met 'Helden van de Top 2000' in AFAS Live in Amsterdam. Tijdens het evenement zingen artiesten liedjes uit de Top 2000.

Tijdens de liveshow komen nummers voorbij van artiesten die vijf of meer noteringen hebben behaald in de Top 2000, de jaarlijkse ranglijst op NPO Radio 2. Het concert wordt op 8 december live op de radiozender en op oudejaarsavond op NPO 3 uitgezonden.Andere artiesten die meedoen zijn Douwe Bob, 3JS, Miss Montreal en VanVelzen. Radio-DJ Gerard Ekdom presenteert het drie uur durende concert. De kaartverkoop is maandag begonnen.