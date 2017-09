Muntjes van 1 en 2 cent gezocht voor Spaanse honden

Geld voor ACE

DEN HAAG - Animal Care Espana (ACE) vangt mishandelde, verwaarloosde en gedumpte honden op in Zuid-Spanje. Dat zijn er standaard rond de 650 per jaar. Er is dan ook altijd geld nodig. Als jij op vakantie bent geweest in Europa maar wel buiten Nederland kun je waarschijnlijk ook helpen! Er is namelijk een landelijke actie om 1 en 2 centstukjes in te zamelen.

Muntjes van 1 en 2 cent worden bij ons niet gebruikt, maar in andere landen wel. Dus gebeurt het vaak dat je aan de Duitse of Spaanse kassa een hand muntjes terug krijgt waar je thuis helemaal niets mee kunt. Mensen die terug zijn gekomen van vakantie met deze muntjes wordt daarom gevraagd deze in te leveren voor ACE.



Het kost je niets en in het asiel zijn ze er heel blij mee! 9 september is het ACE-dag. Dan worden alle muntjes verzameld die in heel Nederland zijn opgehaald. En omdat je in Spanje niet hoeft te betalen om geld om te ruilen, wordt alles daar naartoe uitgevoerd.



Heb je muntjes waar je vanaf wilt? Je kunt ze in ieder geval kwijt bij Angela Leeflang van kinderopvang Angela's Kroost:



Angela Leeflang

President Kennedylaan 17

2343 GG Oegstgeest



Of breng ze langs bij Omroep West aan de Laan van 's Gravenmade 2 in Den Haag.