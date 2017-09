A4 richting Rotterdam dicht na ongeluk met grasmaaier

DELFT - Door een ongeluk met vijf voertuigen op de A4 is de Ketheltunnel in de richting van Rotterdam dicht. Dat meldt de ANWB.

Het ongeluk gebeurde vlak voor de tunnel nadat een grasmaaier van een oplegger was gevallen. Achteroprijdend verkeer kon de grasmaaier niet meer ontwijken.Verkeer van Den Haag naar Rotterdam wordt aangeraden om te rijden via de A13 en de A20. Ingesloten verkeer wordt langs het ongeluk geleid. Het is nog niet bekend hoe lang de weg dicht blijft.