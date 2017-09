Geboorte zwartpuntrifhaaitjes Sea Life op film vastgelegd

DEN HAAG - Beschuit met muisjes in Sea Life Scheveningen! In het zeeaquarium zijn vrijdag twee zwartpuntrifhaaitjes geboren. De dierenverzorgers hebben de bevalling van de haaientweeling vastgelegd op video.

De babyhaaien kunnen meteen na de bevalling al zwemmen. Wel zijn ze meteen van hun moeder gescheiden: moederhaai kijkt na de geboorte niet meer naar de baby's om en de kans bestaat zelfs dat ze opgegeten worden.De bevalling was een grote verrassing voor Sea Life. De zwangerschap van de zwartpuntrifhaai kan tussen de zes en de zestien maanden duren, dus het is van te voren niet in te schatten wanneer de grote dag is.