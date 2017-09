Man verdacht van poging tot doodslag op A4

LEIDERDORP - Een 26-jarige man uit Amsterdam is zondag aangehouden omdat hij geprobeerd zou hebben een 21-jarige vrouw van de weg te rijden op de A4 bij Leiderdorp. Het slachtoffer heeft bij de politie in Leiden aangifte gedaan van poging tot doodslag.

De vrouw, een 21-jarige Amsterdamse, kreeg zondagochtend rond 6.15 uur een woordenwisseling met de man bij het tankstation langs de A4 ter hoogte van Leiderdorp. De man zou haar auto hebben beschadigd.Toen de vrouw wegreed richting Amsterdam ging de man in een grijze Volkswagen Polo achter haar aan. De verdachte probeerde haar grijze Renault Kangoo vervolgens verschillende keren van de weg te rijden. Hij werd anderhalf uur later in Amsterdam opgepakt.De politie zoekt getuigen die hebben gezien dat man de vrouw van de weg wilde rijden. Ook getuigen van de vernieling bij het tankstation worden verzocht zich te melden.