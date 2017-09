Bestseller van Alfred Birney verschijnt in Indonesië

DEN HAAG - Het boek De Tolk van Java van de Haagse schrijver Alfred Birney gaat ook in Indonesië verschijnen. Uitgeverij De Geus heeft de Indonesische vertaalrechten van de succesvolle roman verkocht aan een uitgeverij in Jakarta.

Het is het derde boek van Birney dat in Indonesië verschijnt. De 66-jarige Hagenaar won met De Tolk van Java dit jaar de Libris Literatuur Prijs en de Henriette Roland Holst-prijs. Het boek gaat over de uitwerking van de Nederlands-Indische geschiedenis op de schrijver en de band met zijn vader.Bij uitgeverij Gramedia in Jakarta verschenen eerder vertalingen van werk van Hella Haasse, Gustaaf Peek en Annie M.G. Schmidt. Vertaler van het boek van Birney wordt Meggy Soedjatmiko.