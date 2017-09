NS 'ziet erop toe dat alles beter gaat' op traject Alphen-Gouda

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het was de afgelopen maanden vaak raak op het treintraject Alphen aan den Rijn-Gouda. In acht maanden tijd werden daar 36 storingen gemeld. Vanaf deze maandag is het de bedoeling dat er vier treinen per uur in plaats van twee gaan rijden. Maar dan moeten de storingen wel verleden tijd zijn.





Volgens een woordvoerder van de NS is 'al het begin lastig bij een nieuw traject'. 'Maar wij zien er op toe dat alles beter gaat.' Hij wijst erop dat er vaste machinisten op dit traject gaan rijden volgens een vaste dienstregeling.



Later dit jaar verandert er nog meer op het traject Alphen aan den Rijn-Gouda. Dan opent het nieuwe station Boskoop Snijdelwijk. Ook Waddinxveen krijgt een nieuw treinstation. Dat station moet in het voorjaar van 2018 af zijn.



