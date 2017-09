Wassenaar: pas na maart besluit over de toekomst

WASSENAAR - De gemeente Wassenaar neemt de komende maanden nog geen besluit over een fusie met Voorschoten. Dat gaat pas na de raadsverkiezingen van maart volgend jaar gebeuren, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Een besluit over dit 'belangrijke vraagstuk' overlaten aan een nieuwe raad is 'realistisch en verstandig', stelt het college van Wassenaar in een brief aan de bestuurders van Voorschoten.

Het stuk is weer een reactie op een brief van Voorschoten van afgelopen juni. Toen vroeg waarnemend burgemeester Pauline Bouvy-Koene aan Wassenaar een standpunt in te nemen over een eventuele fusie. Zelf liet zij doorschemeren daar een voorstander van te zijn: 'Wat betreft de toekomst wil het college van Voorschoten daarom graag aan het college van Wassenaar laten weten dat het college in de toekomst een fusie met de gemeente Wassenaar niet uitsluit.'Daarvoor draagt Bouvy een aantal argumenten aan. Zo is 'de gemeente Wassenaar voor Voorschoten de belangrijkste bestuurlijke partner in de regio'. Ook werken ambtenaren al nauw samen en wordt dat in de toekomst alleen maar meer . Verder zijn er regionale ontwikkelingen. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten willen bijvoorbeeld veel nauwer gaan samenwerken.Bovendien wijst de burgemeester op de 'lange en nauwe banden' tussen beide dorpen. 'We delen onuitgesproken veel met elkaar. (…) Tezamen vormen we een landgoed in de drukke Randstad. Het groene en landelijke karakter van onze dorpen, de voorzieningen en het internationale karakter dankzij de aanwezigheid van internationale scholen. Beiden zijn we gezinsdorpen maar wel met een toenemende vergrijzende bevolking. Kijkend naar onze gemeentelijke toekomstvisie voor 2025 en die van Wassenaar 2025 zijn er meer overeenkomsten dan verschillen te bespeuren.'Vandaar dat Voorschoten duidelijkheid wilde van de buren. Bouvy in haar brief aan Wassenaar: 'De gemeente Voorschoten wil hierover vanuit eigen kracht een keuze maken. Het is voor het college van Voorschoten belangrijk dat hierover duidelijkheid komt, ook vanuit het college van Wassenaar.'Die duidelijkheid biedt haar collega van Wassenaar, ook al waarnemend burgemeester, Charlie Aptroot. Hij zegt 'bevestigend' te kunnen reageren op het schrijven. 'Fusie met Voorschoten is een optie voor de toekomst van Wassenaar.' Maar tegelijk stelt hij ook dat 'deze optie samen met andere mogelijke opties wordt onderzocht'.Daarvoor wordt nu een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van Wassenaar . En het college wil dat geen richting geven, aldus de burgemeester. 'Het is een open proces, waarbij het zaak is om niet ‘van bovenaf’ te sturen op één optie.'