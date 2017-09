Gerechtshof: vrijspraak voor masseur uit Zoetermeer

DEN HAAG - Een 54-jarige man uit Zoetermeer is vrijgesproken van het plegen van seksuele handelingen in 2014 met drie vrouwen tijdens het geven van een massage.

In hoger beroep was twee jaar cel , waarvan zes maanden voorwaardelijk, geëist. De man werkte als lifestyle- en mentalcoach en masseerde ook cliënten. Volgens het hof is niet bewezen dat er een cliënt-hulpverlener relatie was tussen de man en de vrouwen. Voor twee van de drie aangeefsters gold dat de verdachte een bevriende collega van een van de ouders was, die ook bij hen over de vloer kwam, schrijft het hof.De aangeefsters waren op de verdachte gesteld, vertrouwden hem en kwamen ook bij hem thuis. De verdachte had daar een ruimte waar hij mediteerde. Hij gaf de vrouwen daar enkele massages, waarbij hij hen onzedelijk zou hebben betast. Volgens het hof was het handelen van de verdachte niet strafbaar.Bij de derde vrouw lag de situatie anders. Volgens het hof hadden de verdachte en de aangeefster een liefdesrelatie en was er ook geen sprake van een cliënt-hulpverlener relatie.